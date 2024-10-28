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美國總統大選倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，而《國會山報》（The Hill）與Decision Desk HQ合作的民調模型指出，川普以52%的勝選機率超越賀錦麗的42%。對此，前立委蔡正元認為，7個搖擺州中，川普至少贏了6個，因此大勢底定，川普會當選。針對美國總統大選，蔡正元25日在節目《頭條開講》表示，一開始男的跟女的選，女的支持賀錦麗，很明顯地川普會輸，不過後來有幾個原因讓川普定位重新翻轉，最重要的是川普找來很多福音派的基督教牧師背書，暗指賀錦麗以前是印度教徒，才轉歸基督教徒，由於婦女中大部分都是較虔誠的印度教徒，而教徒的比例又以女性高過男性很多，因此許多女性選票看在耶穌基督的面子上，就倒過去支持川普，賀錦麗民調就這樣掉下來。除此之外，中東戰事帶給賀錦麗很多麻煩，且賀錦麗又講不出什麼經濟政策，只要一受訪，民調就掉下來，雖然女性支持女性，但支持者也不願看到一個很弱勢的人；川普批評招招中槍，還批賀錦麗像個小孩子，如何去和普丁去鬥，還是讓他來比較強，這點對選民有說服力。蔡正元也翻出過去經驗指出，民主黨支持度若遠高於共和黨，民主黨不一定贏；可若民主黨民調輸給共和黨，民主黨一定輸。而7個搖擺州中，川普至少贏了6個，因此大勢底定，若沒有再來個驚奇之旅，川普會當選。