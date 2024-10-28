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▲蕾菈昨晚在Threads發文，疑似心疼家寧遭遇喊話大家「當善良的人」。（圖／蕾菈IG）

▲蕾菈認為己所不欲勿施於人，大家永遠不知道被評論的人正面臨怎樣的關卡。（圖／蕾菈Threads）

近日走鐘獎落幕，不少YouTuber都受到大量關注，網紅家寧和前男友Andy日前才剛公開分手消息，她也創立個人新頻道上傳新影片，怎料卻遭網友抨擊是「2024最佳恐怖片」，上過心靈課程的往事也被挖出，遭諷刺行為「像邪教徒」。對此，百萬網紅蕾菈疑似看不下去，昨（27）日晚間在Threads發聲，喊話廣大酸民：「希望大家都能當一個善良的人」。蕾菈昨日在Threads意有所指的發文，「我不喜歡開別人玩笑，因為以往的經驗告訴我，很容易誤傷別人，我也不喜歡評論創作者們，因為每個人都有自己的路要走」，蕾菈認為每個人要面對的課題、心理狀況都不一樣，她只知道己所不欲勿施於人，「你永遠無法明白你正在評論討論的人，他正面臨什麼樣的關卡，雪中送炭並不是責任，而雪上加霜更是沒必要，希望大家都能當一個善良的人」。雖然蕾菈沒有指名道姓說自己在講哪個例子或是哪個對象，但不少人馬上聯想到最近頻頻遭到網友砲轟的家寧，許多粉絲也都站出來聲援力挺，「沒錯，當一個人花了好大力氣站起來，卻被模仿與嘲笑，不知道造成多大的傷害」、「謝謝蕾菈的細膩，善良是一種選擇」。不過也有網友持反對立場留言：「信邪教的問題，真的是需要有一定的外在聲量，去讓身在其中的人有機會發現邪教的荒謬，並去尋求其他合理有效的管道／平台」。至於家寧為何會被攻擊像邪教，是因為有網友挖出她過去曾被目擊參加一個心靈課程，該課程的負責人夫婦及講師共7人被起訴沒有執照就開課，不法獲利2584萬餘元，涉犯心理師法、刑法詐欺取財等罪名。加上家寧25日在自己的新頻道「秘月期POPOO」上傳第一支影片，標題為「有話要說！噓！」但1分多鐘的影片她完全沒表達出任何有意義的內容，反倒是語調怪異，表情誇張，讓人看了覺得十分詭異，才紛紛留言抨擊她，「只有我覺得這一位不是真正的家寧嗎？而是一位長得非常像家寧的陌生人」、「她的精神狀態還好嗎」、「邪教真的把一個正常人變得超級恐怖」。