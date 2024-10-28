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美國總統大選結果即將出爐，不確定性影響到投資人態度轉趨保守，因此導致上週五（25日）美股四大指數漲跌互見，不過台北股市今（28）日開盤走高，上漲107.24點、來到23455.69點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.14點、來到270.25點。今日開盤量大強勢個股：鴻海、鴻準、聯昌、佳和、華航；開盤量大弱勢個股：星宇航空、綠界科技、普安、映泰、正達。權值股全數走高，台積電開盤上漲15元、來到1080元；鴻海開盤上漲3元、來到219元；聯發科開盤上漲15元、來到1330元。美國總統大選結果即將出爐，到底誰會成為下任美國總統？不確定性影響到投資人態度轉趨保守，再加上美債殖利率上週五上升到4.23%，來到近三個月的高檔區間，導致美股四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌259.96點或0.61%，收42114.4點，那斯達克指數上漲103.12點或0.56%，收18518.61點，標普500指數下跌1.74點或0.03%，收5808.12點，費半指數上漲55.22點或1.07%，收5212.83點。科技五大天王全數走高，Meta上漲0.96%，蘋果上漲0.36%，Alphabet上漲1.57%，微軟上漲0.81%，亞馬遜上漲0.78%。半導體股多數收紅，高通上漲1.29%，應用材料上漲1.51%，德儀上漲0.15%，AMD上漲1.82%，輝達上漲0.8%，美光上漲0.99%。台股ADR全數收高，台積電ADR上漲2.79%，日月光ADR上漲1.98%，聯電ADR上漲0.52%，中華電信ADR上漲0.16%。