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民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，至今已被羈押近2個月，北檢25日向台北地院聲請延押，並對其貼身秘書「橘子」許芷瑜發布通緝、註銷護照。對此，台北市議員鍾沛君表示，從柯文哲的外表來看，感覺他心裡素質很強。鍾沛君27日在節目《TVBS戰情室》指出，柯文哲進入看守所，是少數進去卻沒有變瘦的人，且頭髮看起來也是越待越黑，因此從柯文哲的外觀來講，他心裡素質是很強的。鍾沛君也說，自己能理解柯美蘭跟陳佩琪心理氣憤的感覺，這個案子在偵查的過程當中，可以依法偵辦，但不能在手段方面給柯文哲「蓋布袋」，亂打一通。鍾沛君認為，案子偵結前，柯文哲都不會被放出來。依法檢察官有這個權責去做，法院也依法去審理，可從報章雜誌報導來看，柯文哲在審理的過程當中被發現有個USB，裡面有很重要的資料，應該在檢廉手上，可是評論這件事的人，好像每個人都有柯文哲的USB，「你可以質疑柯文哲有罪，但不可以在這過程中讓他穿小鞋。」