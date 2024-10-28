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紐約洋基在2024年美國職棒大聯盟世界大賽G2，以2：4不敵洛杉磯道奇隊，Aaron Judge在該場比賽4打數無安打，3次遭到三振出局，季後賽打擊率為1成50，OPS僅.605。洋基傳奇球星「A-Rod」Alex Rodriguez也給予球隊建議，他認為球隊應該要改變打序，將Judge安排在Juan Soto前面一棒的棒次。Judge這次季後賽擔任第3棒，但是他在世界大賽9打數只有1安打，吞下6次三振，打擊率剩下1成11。他在例行賽中打出了58支本壘打和14分個打點，與大谷翔平並稱本季最出色的打者，如今卻成了洋基0：2落後的戰犯。對於目前洋基打線的困境，Alex Rodriguez在Fox Sports上提出了一個大膽的提議「把Soto和Judge之間的打擊順序調換一下怎麼樣？這能讓Judge復活。」這位生涯總共擊出696支全壘打的傳奇球星擔心如果維持現狀，洋基恐怕會吞下4連敗，「如果Judge不甦醒，這將會是一個短暫的系列賽。」相較於Judge，Juan Soto展現自己大賽型球星的特質，4打數敲出2支安打和1分打點，包括砲轟山本由伸的右外野陽春砲，他的季後賽打擊率為3成50，有4支全壘打，OPS為1.160。所以A-Rod的想法是讓Soto打Judge後面一棒的棒次，讓他可以保護後者，對手不想在Soto打擊前有跑者被保送，法官如此將可以看到更好的球攻擊，「為什麼你不在Judge身後擺上最好的打者？這可以給對手帶來更多問題。」