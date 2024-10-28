外送平台在2019年崛起之後，碰上了新冠疫情衝上巔峰，當時不少外送員月收入衝破10萬元也是常有耳聞的事情，不過現在行情還有這麼好嗎？近日就有外送員表示，自己跑外送跑了5年的資歷，結果最近「1小時內沒有任何訂單」，不知道該如何生存，吸引不少同行紛紛有感熱烈討論。
一名外送員在臉書社團「Foodpanda、Ubereats外送甘苦談」貼文指出「跑外送也有5年多的資歷了，沒有遇過這麼扯的單量，晚上兼差沒有錢賺，正職也賺不到錢，單量不如颱風前就算了，一小時都沒有任何訂單，不知道現在應該怎麼生存。」
貼文曝光後，不少同行紛紛回應「訂單真的少很多....外送真的一年不如一年」、「外送的高峰期已經過了，市場淘汰機制已經啟動，預計今年過後退坑」、「一開始好好的，現在抽成跟漲價那麼誇張，當然是沒人要點餐了」、「原來不是只有我這樣....不然我以為只有我這麼慘」而也有不少人建議「賺不到錢就該換跑道了。」
外送平台餐點價格、外送費漲太兇！一堆人退坑不點外送了
回過頭來看看近一兩年的外送市場，如果有長期使用的外送平台的人，應該都會發現在外送平台上的餐點費用逐年增加，連同外送費也是水漲船高，以記者本身經驗，過去使用外送平台外送費19元至39元不等，現在若沒加入外送平台會員都是49元至69元，這價位自己去買可能都能多買一兩份餐點，實在讓人難以下手。
除此之外，餐點價格部分，經常都是加價1/2甚至有店家因為不堪外送平台抽成，直接翻倍賣，或者份量減少的事件層出不窮，導致許多中產階級、小資族的民眾索性退坑刪除APP不點外送，或者成為所謂的「消極用戶」，真的必要時才會點，已經不把外送平台當成日常生活，這間接也影響到外送員接單數量和薪資結構。
外送員月收入十萬早已是過去式！平均薪資大公開
在過去2019年至新冠疫情期間，時有所聞外送員月收入能夠衝破10萬，讓一窩蜂人加入這個行業，直到2022年，全台灣外送員已經突破14.5萬人，不過現在外送員真的還好賺嗎？根據104人力銀行曾經分析，五大外送平台的平均月收入僅有3.6萬元，相比全體六十三大產業薪資中位數4萬，外送員屬於薪資後段的工作。
而可能有些人會說，還是有人可以跑出6萬、7萬月收入，但這前提時每個月的工時拉長許多，且在幾乎沒有休假的情況之下，還不包含機車耗材等成本開銷，雖然外送員這份工作自由度高，但面臨外送市場的緊縮、薪資結構的不穩定，是否還要繼續在這份行業耕耘，一切還是見仁見智囉！
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貼文曝光後，不少同行紛紛回應「訂單真的少很多....外送真的一年不如一年」、「外送的高峰期已經過了，市場淘汰機制已經啟動，預計今年過後退坑」、「一開始好好的，現在抽成跟漲價那麼誇張，當然是沒人要點餐了」、「原來不是只有我這樣....不然我以為只有我這麼慘」而也有不少人建議「賺不到錢就該換跑道了。」
外送平台餐點價格、外送費漲太兇！一堆人退坑不點外送了
回過頭來看看近一兩年的外送市場，如果有長期使用的外送平台的人，應該都會發現在外送平台上的餐點費用逐年增加，連同外送費也是水漲船高，以記者本身經驗，過去使用外送平台外送費19元至39元不等，現在若沒加入外送平台會員都是49元至69元，這價位自己去買可能都能多買一兩份餐點，實在讓人難以下手。
除此之外，餐點價格部分，經常都是加價1/2甚至有店家因為不堪外送平台抽成，直接翻倍賣，或者份量減少的事件層出不窮，導致許多中產階級、小資族的民眾索性退坑刪除APP不點外送，或者成為所謂的「消極用戶」，真的必要時才會點，已經不把外送平台當成日常生活，這間接也影響到外送員接單數量和薪資結構。
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