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▲網友分享自己擔任外送員已經有5年資歷，不過近日卻在一小時都沒接到任何訂單。（示意圖／翻攝自Unsplash）

▲外送費用、平台餐點價格近幾年漲幅太誇張，不少用戶退坑或成為「消極用戶」，影響非常大。（示意圖／取自photoAC）

▲根據統計，外送員現在平均薪資只有約3.6萬元，如果收入較高的外送員，多數工時都過長且沒休假。（示意圖／取自Pixabay）

外送平台在2019年崛起之後，碰上了新冠疫情衝上巔峰，當時不少外送員月收入衝破10萬元也是常有耳聞的事情，不過現在行情還有這麼好嗎？近日就有外送員表示，自己跑外送跑了5年的資歷，結果最近「1小時內沒有任何訂單」，不知道該如何生存，吸引不少同行紛紛有感熱烈討論。一名外送員在臉書社團「Foodpanda、Ubereats外送甘苦談」貼文指出貼文曝光後，不少同行紛紛回應、「原來不是只有我這樣....不然我以為只有我這麼慘」而也有不少人建議「賺不到錢就該換跑道了。」回過頭來看看近一兩年的外送市場，如果有長期使用的外送平台的人，應該都會發現在外送平台上的餐點費用逐年增加，連同外送費也是水漲船高，，或者成為所謂的「消極用戶」，真的必要時才會點，在過去2019年至新冠疫情期間，時有所聞外送員月收入能夠衝破10萬，讓一窩蜂人加入這個行業，直到2022年，全台灣外送員已經突破14.5萬人，不過現在外送員真的還好賺嗎？而可能有些人會說，還是有人可以跑出6萬、7萬月收入，