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大谷翔平G3將維持出賽！世界大賽G2上，洛杉磯道奇以4：2擊敗紐約洋基，不過日籍球星大谷翔平卻在1次盜壘中傷到左肩，後續能否出賽成為世界球迷的焦點。所幸，世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果遭到阻殺出局。而在即將上到二壘前，大谷翔平試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。事隔一日後，道奇主帥再度接受媒體訪問，透露大谷翔平已經接受近一步的檢查，雖然報告還沒出爐，但他的身體狀況良好。針對G3能否出賽，Dave Roberts説：「