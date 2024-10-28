大谷翔平G3將維持出賽！世界大賽G2上，洛杉磯道奇以4：2擊敗紐約洋基，不過日籍球星大谷翔平卻在1次盜壘中傷到左肩，後續能否出賽成為世界球迷的焦點。所幸，道奇主帥Dave Roberts今（28）日在記者會上表示，大谷翔平的狀況好很多，預計G3將會維持出賽，並直言：「如果他感覺好到可以上場，我想沒理由不讓他出現在G3名單。」
檢查結果尚未出爐 恢復狀況樂觀
世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果遭到阻殺出局。而在即將上到二壘前，大谷翔平試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。
賽後，Dave Roberts表示：「是左邊肩膀有半脫臼的狀況，明天會再做更近一步的檢查。」但指出大谷翔平的肌力還有關節活動度都不錯，有可能只是輕症。
事隔一日後，道奇主帥再度接受媒體訪問，透露大谷翔平已經接受近一步的檢查，雖然報告還沒出爐，但他的身體狀況良好。
針對G3能否出賽，Dave Roberts説：「大谷明天將會參加賽前練習，也會揮棒，他今天感覺比昨天好了很多，我們預期他明天會比今天更好，所以如果他感覺好到可以上場，我想沒理由不讓他出現在G3名單。」
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世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果遭到阻殺出局。而在即將上到二壘前，大谷翔平試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。
賽後，Dave Roberts表示：「是左邊肩膀有半脫臼的狀況，明天會再做更近一步的檢查。」但指出大谷翔平的肌力還有關節活動度都不錯，有可能只是輕症。
事隔一日後，道奇主帥再度接受媒體訪問，透露大谷翔平已經接受近一步的檢查，雖然報告還沒出爐，但他的身體狀況良好。
針對G3能否出賽，Dave Roberts説：「大谷明天將會參加賽前練習，也會揮棒，他今天感覺比昨天好了很多，我們預期他明天會比今天更好，所以如果他感覺好到可以上場，我想沒理由不讓他出現在G3名單。」