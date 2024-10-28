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蘋果iPhone 16系列開賣後引發消費者瘋搶，然而印尼政府近期明文規定禁止使用，連外國旅客入境當地也僅能「有條件式」攜入境，台灣民眾出國前應多加注意。根據印尼媒體《Jakarta Globe》報導，印尼禁止蘋果公司新款手機iPhone 16系列在當地銷售和使用，政府也呼籲若發現有當地人使用這款手機，立即向當局舉報。至於旅客，印尼政府允許「有條件式」攜帶入境，每人最多兩台，而且不得出售。印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，由於蘋果公司未能遵守促進印尼當地產業發展的法規，包括未更新國產化率許可證（TKDN），加上未能滿足投資要求，印尼政府至今仍未批准最新iPhone 16系列在印尼銷售。工業部發言人菲布理（Febri Hendri Antoni Arif）在上週五（25日）的聲明中指出，工業部繼續努力控制行動電話產品的進口，以鼓勵國內電子產品的投資和創新。這一舉措旨在保護國內廠商，給國內的巨大市場帶來機遇，目前印尼的活躍手機數量已達到3.54億部，甚至超過了人口數量。菲布理指出，外國旅客攜帶並繳納稅款的iPhone 16屬於個人物品，不過僅限於個人使用，不能用於銷售，且每位旅客最多可攜帶兩台；當地人則嚴格禁止使用，工業部部長阿古斯強調：「如果發現有任何iPhone 16在印尼境內被當地人使用，請向我們檢舉，因為都是非法行為，我們沒有批出任何發行准證。」