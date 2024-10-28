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住商機構觀察聯徵中心數據顯示，新青安貸款優惠讓不少「富爸媽」願出資為下一代圓成家夢，讓部分大學生一出社會就成為有殼一族，有房大學生數量攀上5年新高。對此，前立委沈富雄指出，新青安計畫不夠周延，並透露自己在先前的總統大選時，設計一套非常完美的「購屋計畫」送給當時的國民黨總統候選人侯友宜。沈富雄27日在節目《TVBS戰情室》表示，新青安政策是好意，可不夠周延，因此併發症就會一大堆，比如利息補貼，市場一定是往上的，「很多還在大學念書，就是不需要房子的人，所以這個根本就不是你要幫助的對象。」沈富雄爆料，自己在2024大選的時候設計了一套非常完美的「購屋計畫」去幫助年輕人，後來趙少康成了副總統候選人，因此他就把這個計畫送給侯友宜，後來侯友宜送給他的競選團隊。不過沈富雄表示，這個計畫到了智庫手中，感覺修得非常平庸，最讓人感動、佩服的部分都被修掉了，甚至在報紙上連登一天都沒有，智庫把好的地方修掉，把不好的地方留下來，所以他覺得當初有這個構想的人，現在應該承認錯在哪裡，也應該要把不好的地方好好修改。