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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見至今，民眾黨昨舉辦「賴政府搞什麼鬼」集會活動抗議，並吸引6000人到場支持。對此，政治評論員吳靜怡今（28）日直言，小草都退去了，衰退率達到7成6，「擊垮民眾黨的恐怕不是京華城案，他們更在乎的應該就是柯文哲對於金錢操守的態度」。民眾黨昨在中正紀念堂旁、愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」集會活動，包含柯文哲妻子陳佩琪、「館長」陳之漢、立委黃國昌等人都到場，與民眾一同高喊「放人」口號。對此，吳靜怡表示，昨日民眾黨的大型集結活動，依據大會統計人數有6000人，比較起9月份第一場大型集結活動2萬人氣勢，活動人數約下降了3倍，若用大數據分析，討論的熱度驟降了4倍，這些都可以看出，一樣的黃國昌大力號召和館長的一通電話，小草都退去了，衰退率達到7成6，「擊垮民眾黨的恐怕不是京華城案，他們更在乎的應該就是柯文哲對於金錢操守的態度，至今，民眾黨還是不願意好好解釋」。吳靜怡說，柯文哲的妹妹柯美蘭本來要用父親病危和哥哥要被延押，來製造父子被司法訣別的悲情攻勢，但悲情節奏被打壞，基隆市長謝國樑承認有給經手人邱佩玲200萬元現金，這200萬元並沒有做政治獻金申報，讓柯文哲清廉的貞節牌坊「垮了」，再加上，木可公關公司實際就是柯文哲巧立名目將黨庫的贊助化為私有的工具，這些對柯文哲支持者有非常大的打擊。吳靜怡提到，京華城案不會是柯文哲和民眾黨「支持度」的突破口，柯文哲早就想好如何設下斷點，如何用司法迫害來帶動政治輿論，​甚至本來還充滿勇氣的要對決。吳靜怡直言，政治獻金弊案才是讓柯文哲誠信被撕毀、民調下滑的原因，柯文哲在牢裡最大的恐懼就是金流，因為連民眾黨都搞不清出柯文哲和「帳房」李文宗在金流裡面搞了什麼鬼？跟財團等人有多少勾結。