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▲18歲白嫌駕駛BMW毒駕撞死一名行人，由於死者身上沒有證件，警方耗費多時死者身份，經過一天比對查詢，在昨日晚間確定死者是71歲葉姓男子。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區27日上午發生死亡車禍，一名18歲白嫌駕駛BMW毒駕撞死一名行人，由於死者身上沒有證件，警方耗費多時追查死者身份，經過一天比對查詢，在昨日晚間確定死者是71歲葉姓男子。據了解，葉男是退休公務員，平時都跟妻子一同外出散步，當天早上獨自外出運動發生憾事，死者妻子接獲消息十分錯愕，立即奔赴警察局做筆錄。根據監視器畫面顯示，白男撞擊男子之後，對方因撞擊力撞破擋風玻璃，之後又從引擎蓋滾落地面，但白男並未停車察看，反而直接開車輾過男子，其被捲入車底滾了好幾圈，白男則離開現場。白男被逮後供稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，檢方昨晚複訊白嫌後，認爲他涉犯肇事逃逸、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等罪嫌，向台中地院聲押。經調查，死者葉男為退休公務員，固定會在早上外出運動，徒步往返台鐵橋下的綠園道，平時葉男會和妻子一起散步，不過昨天獨自出門，走了約1公里多路程，在北屯路240巷口時，發生車禍意外，最終傷重不治。