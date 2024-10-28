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▲分手3年，大飛首度在節目中認愛，沒過多久就被民眾在路邊直擊疑似與女友一起出門逛街。（圖／大飛IG）

▲楊晨熙（左）與大飛（右）交往9年，一度論及婚嫁，最終卻以分手收場。（圖／資料照，中天提供）

藝人大飛從節目《大學生了沒》開啟演藝事業，這幾年轉戰影視圈，成績相當亮眼，原先也與愛情長跑9年的楊晨熙論及婚嫁，不料卻在2021年愚人節時宣布分手，雙方也都各自展開新生活。先前大飛在節目中坦言已有新戀情，且兩人已交往一段時間，而近日有讀者巧遇他與一名女子在逛街，疑似就是他口中的「圈外女友」。據時報周刊CTWANT報導，10月12日下午5點有民眾在一家玩具店巧遇大飛，他正看著櫥窗中的公仔，身旁還跟著一名女性，兩人有說有笑，氣氛似乎相當融洽。而大飛才剛在節目中認愛，並在受訪時表示女友是圈外人，難免讓人起疑這是否就是他的圈外女友。多年前大飛與楊晨熙因節目《麻辣天后傳》相識後開始交往，愛情長跑9年，大飛甚至在紐約拍攝MV時求婚成功，不過最後兩人還是選擇結束這段關係。楊晨熙表示分手原因是對未來規劃不同，大飛則坦言，在決定要步入下一階段時才發現要思考很多事情，認為拉開距離對彼此都好，因此提出分手。前陣子大飛又在節目上談到這段過往並透露，剛分手時每天過的行屍走肉，不過幸好現在兩人都有愛人相陪，楊晨熙婚後也順利生下寶貝女兒，大飛也交新女友，更透過經紀人承認已經交往一段時間，目前一切都好。