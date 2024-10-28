我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院選舉於27日進行投開票，執政黨自由民主黨遭到歷史性大敗，儘管新任首相石破茂順利在鳥取1區當選，但自民黨中許多資深議員卻落選，最終在國會中只拿到了191席，與執政聯盟公明黨的席次加起來，也未超過國會過半的233席。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，未來幾個月，日本政治將處於不安定的狀態，對日本及周邊國家來說絕對不是好事，同時示警台灣要加強警惕來自中國的認知作戰。矢板明夫27日晚間在臉書上發文表示，執政的自由民主黨遭到了歷史性的大敗，「雖然執政黨的一席數沒有過半，不過由於幾個在野黨之間有各種各樣的矛盾，沒辦法聯合在一起挑戰執政黨，所以應該不至於馬上有政權交替的情況出現。」矢板明夫提到，上個月底才剛當選自民黨總裁的石破茂，因為這次大敗，喪失了個人威信和黨內的向心力，可說是進入了「跛腳鴨」的狀態，認為「明年夏天將有參議院大選，黨內必定會有人認為，敗軍之將的石破茂很難帶領自民黨贏得勝利。因此要求他下台的聲浪，今後一定會此起彼伏。也有很多政治評論家認為，明年三月預算案在國會通過以後，應該就是石破茂下台的時候。」矢板明夫表示，「至於自民黨這次為什麼敗選，原因是很複雜的。我認為，主要原因之一，是自民黨的長期執政。」他指出，自民黨自2012年執政至今已經12個年頭了，「期間有關政治獻金的醜聞不斷，加上景氣低迷、高通膨、日圓貶值等要素，使日本國民對自民黨的反感越來越強。再加上石破茂上台以後，刻意打壓自己的宿敵安倍派的政治人物，在選舉提名時百般刁難，造成了黨內的矛盾表面化，讓很多自民黨的支持者感到心灰意冷。」矢板明夫表示，這也反映在這次選舉的投票率上。據共同社估計，本次日本全國的總投票率可能只有53.75%，比2021年的上次選舉，少掉2個百分點。矢板明夫認為，「現在對日本來說最重要的課題，是如何應對來自中國的威脅。但是在這次選舉當中，幾乎沒有被拿出來討論。也幾乎沒有候選人談到台灣問題，讓人覺得十分遺憾。」矢板明夫續指，「如果不出意外，石破茂政府還會持續幾個月。但是，在這幾個月期間，日本政治一定會處於非常不安定的狀態。這對日本、乃至周邊國家來說，絕對不是一件好事。」最後矢板明夫表示，加上這段時間，也正好是美國的總統選舉之後、到下一任總統就任之前的「空窗期」，「台灣要加強警惕、積極應對來自中國的各種認知作戰，不要給中國任何可乘之機。」