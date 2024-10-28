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美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，談到疑美論時，谷立言坦言他這次駐台的確感受到台灣的疑美論氣氛較過去濃厚，雖不清楚原因，但願意更積極的跟台灣各界溝通。至於美國總統大選結果會否影響半導體去台化？谷立言則強調，高階半導體產業不會離開台灣；且不管是誰當選美國總統，美國現行的對台政策仍會延續。谷立言（Raymond Greene）在專訪中指出，不論是前總統川普（Donald Trump）或是副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選，他並不擔心美國政府會改變既有對台政策基本路線，尤其國會的挺台法案都是以壓倒性的票數通過。谷立言也進一步說明，2018年他來台擔任AIT副處長期間是川普執政，當時就發動台美教育倡議以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並研議台積電赴亞利桑那設廠。現在他在拜登政府時期駐台，台美交流合作也都持續進行。不過，谷立言也坦言，儘管比起上次駐台，台美交流更為密切，但這次他發現台灣的疑美論更為頻繁，雖不清楚原因，但他願意跟台灣各界積極溝通。至於台灣半導體是否去台化？谷立言則強調，半導體產業不是零和遊戲，台美之間具有產業互補性，而台灣在高階半導體方面具有非常多優勢，很難被複製，因此不會離開台灣。不過，他也提醒，台灣仍面臨電力、勞動及水源等問題，甚至有很多半導體客戶都會要求必須綠能製造。