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▲氣象署預測5天內，東半部地區受到颱風侵襲的機率有高達9成。（圖／翻攝中央氣象署官網）

▲康芮颱風逐漸接近台灣，台灣一週都會是濕涼的天氣。（圖／中央氣象署）

康芮颱風目前位在菲律賓呂宋島東方海域，朝西北西方向移動，從目前的行徑路線來看，康芮颱風確實會影響台灣，且強度接近了中颱，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預計最快明(29)日晚間～週三(10/30)清晨發布海上颱風警報，陸警也會隨後發出，預計本週台灣天氣本週都會是有雨的氣候，會先受到東北季風影響，週三開始就因為颱風而出現雨勢。週二起康芮颱風逐漸北轉向臺灣東部海面前進，氣象署預測北轉角度決定對臺影響程度，目前估計颱風朝臺灣東方海面通過機率較大，週四(10/31)、週五(11/1)確定會影響台灣。黃恩鴻預報員指出康芮颱風目前預估有到中颱上限，影響範圍，比較確定的偏北東，但會不會影響到中南部就還是要看康芮的路徑，如果往西邊有過中央山脈，那中南部移一樣會影響。如果持續目前的路徑，會經過護國神山的中央山脈，那颱風減弱速度會非常快，所以預估假日是不會有什麼明顯的大雨，但是水氣一樣是多，環境吹東北風，迎風面北東地區還是持續會有短暫降雨出現。目前康芮颱風來勢洶洶，氣象署預測，最快明(29)晚間～週三(10/30)清晨之間會發布海上颱風警報，陸警也會隨後發出，預計週三可能會發布。至於是否會停班停課，依舊由各縣市政府決定，而康芮颱風的暴風圈如果直接進來，影響程度應該就會蠻大的，所以週三開始，一直到周五整個台灣都需要留意天氣狀況。📍週一、週二：受東北季風影響，北台灣、花東地區會局部降雨，中南部大概就是多雲，那周一因為水氣較多，可能會有局部的短暫陣雨出現。📍週二晚間～週三清晨：有可能會發布康芮颱風「海上颱風警報」📍週三：可能會發布康芮颱風「陸上颱風警報」，受到颱風外圍環流影響，迎風面雨勢增加。📍週四、週五：颱風距離台灣最近，各地降雨機率高，尤其北部、基隆北海岸及宜蘭地區須留意局部大雨或豪雨，其次在花東、中南部山區亦有局部短暫陣雨發生。📍周六、周日：颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風仍持續影響，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，南部地區及中部山區須留意午後陣雨。