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▲台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，時任農業部長的陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分遭傳喚。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，時任農業部長的陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分遭傳喚。（圖／記者吳翊緁攝影）

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，時任農業部長的陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分遭傳喚，今（28）日前往北檢說明案情，3人身邊均有律師陪同。我國2022、2023年爆發缺蛋危機，時任農業部長的陳吉仲為了緩解國內用蛋需求，委請當時的中央畜產會董事長林聰賢專案進口雞蛋，農業部公布雞蛋專案進口方案，並開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選，但是國民黨立委質疑超思公司由秦語喬1人經營、資本僅50萬元的超思公司，讓超思公司因進口蛋獲利3800萬元，質疑政府獨厚超思公司，陸續告發貪污、瀆職、偽造文書等多項罪名。北檢9月24日指揮調查局兵分14路展開搜索，複訊後諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保。今天北檢進一步偵辦超思案，以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季等3人到案說明。