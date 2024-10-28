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▲陽哥曾在家寧介紹下去上課。（圖／陽哥Threads）

▲家寧在新影片的怪異言行，被認為是因為去上心靈課程而遭洗腦。（圖／秘月期POPOO YouTube）

YouTuber家寧新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片，不自然的言行舉止，被質疑是她過去參加的心靈課程根本是邪教，讓不少網友甚至網紅們都感到擔憂，對此網紅導演「陽哥Younger」發文透露，今年也因為家寧介紹下，參加了同樣的課程，但上了3天就被趕出來，他也揭開了課程的細節和內幕，直言就像是直銷。陽哥Younger今（28）日他發文提到，今年在家寧推薦下報名了這個心靈課程，花了6萬多學費，不過僅上了三天就被趕出教室，他直言：「很多人都說心靈課程是邪教，但在我看來心靈課程比較像直銷，任何業務類別的人都應該去上一下。」有網友好奇課程分享，陽哥進一步解答：「主要就是會挖你從小到大遇到的創傷，在課程上跟大家分享，老師會一直否定你告訴你有多不好，最後再要你變成積極向上的人。」讓網友看了都說：「認真覺得超可怕！」不過陽哥則認為：「推業務性質的去上 真的收穫滿滿。」家寧過去和前男友Andy組成「眾量級CROWD」，頻道以情侶日常互動頗受歡迎，兩人近期頻頻傳出分手，在26日正式證實已情斷，並將各自以新頻道展開新事業，事實上先前就有網友懷疑兩人感情生變，是因為家寧去上心靈課程而導致，昨日Andy在新影片留言區，按讚了一些暗諷家寧的言論，也讓這個猜測甚囂而上。