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▲呱吉面對大軍的炮火表示獎項競爭激烈，最終還是尊重評審們的意見。（圖／翻攝呱吉臉書）

第6屆走鐘獎於26日落幕，卻因評審標準引發爭議。知名YouTuber谷阿莫團隊成員大軍（呂宇晟）對於「生命貢獻獎」三度落選表達強烈不滿，批評走鐘獎為「自爽盃」。大軍在IG發文控訴走鐘獎對谷阿莫團隊不公，並質疑評審的公平性。主辦人呱吉（邱威傑）隨後於臉書回應此事，強調自己在決審會議中有幫谷阿莫拉票，但仍尊重評審投票結果。本屆生命貢獻獎入圍者包括「練健康」、「The Geebai Team 擊敗人團隊」及「谷阿莫Life」等頻道，最終由「練健康」獲得該獎項。大軍對此表示不滿，質疑評審對於搏命影片的標準，強調谷阿莫團隊的創作不僅投入真實冒險且曾在拍攝中遭遇危險，卻連續三年無緣該獎。大軍怒嗆：「走鐘獎就是自爽盃！」並呼籲走鐘獎公開評審資料，以釋公眾疑慮。面對大軍的公開質疑，走鐘獎主辦人呱吉則在臉書表示，他個人曾在決審會議中發言支持谷阿莫，並稱讚他們在影片創作上的突破。呱吉指出：「我真心希望谷阿莫團隊得獎，但最後結果還是尊重評審投票。」他表示無論結果如何，谷阿莫團隊的貢獻無庸置疑，但在競爭激烈的獎項中，最終決策基於多位評審的意見。