軟銀鷹豪奪日本大賽14連勝！日職冠軍戰又稱「日本一系列賽」，昨（27）日進行第2戰，軟銀重砲山川穗高手感火燙，開局就轟出兩分砲，並且單場上演3安猛打賞，幫助軟銀以6：3擊敗横浜DeNA。奪下該場勝利後，軟銀在系列賽拿下2：0領先，並且續寫在冠軍戰的14連勝紀錄，展現洋聯霸主風範。
投打實力碾壓 先搶2勝回福岡
軟銀本場作客横浜，首局「暴力鷹」打線就發威，山川穗高在壘上有人情況下，棒打横浜先發大貫晋一，轟出兩分砲取得領先。來到3局上，靠著接連安打、保送，攻佔上滿壘後，牧原大成的2分打點安打以及甲斐拓也的高飛犧牲打持續攻下分數，並且在4局上又攻下1分保險分。
雖然橫濱在5局下、7局下試圖反攻，但無奈攻勢未能延續，最終仍以3：6落敗，在自家主場率先吞下2連敗，而軟銀則是將帶著2：0的優勢回到福岡主場。
本季因為歷經桃色風波而從西武獅轉戰軟銀的山川穗高，雖然在場外評價兩極，但打擊表現依然突出，此戰總共4打數敲出3支安打，包括首局的兩分砲，貢獻3分打點，且是串連軟銀攻勢的要角。對於首次在日本大賽開轟，山川穗高在賽後表示：「那個打席被逼到走投無路（2好球），慶幸做出了很好的揮棒。」
值得一提的是，包含2018年、2019年、2020年還有今年的日本大賽，軟銀已經連續豪奪14連勝，下一場還有機會續寫紀錄，同時爭奪日本一的聽牌。
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軟銀本場作客横浜，首局「暴力鷹」打線就發威，山川穗高在壘上有人情況下，棒打横浜先發大貫晋一，轟出兩分砲取得領先。來到3局上，靠著接連安打、保送，攻佔上滿壘後，牧原大成的2分打點安打以及甲斐拓也的高飛犧牲打持續攻下分數，並且在4局上又攻下1分保險分。
雖然橫濱在5局下、7局下試圖反攻，但無奈攻勢未能延續，最終仍以3：6落敗，在自家主場率先吞下2連敗，而軟銀則是將帶著2：0的優勢回到福岡主場。
本季因為歷經桃色風波而從西武獅轉戰軟銀的山川穗高，雖然在場外評價兩極，但打擊表現依然突出，此戰總共4打數敲出3支安打，包括首局的兩分砲，貢獻3分打點，且是串連軟銀攻勢的要角。對於首次在日本大賽開轟，山川穗高在賽後表示：「那個打席被逼到走投無路（2好球），慶幸做出了很好的揮棒。」
值得一提的是，包含2018年、2019年、2020年還有今年的日本大賽，軟銀已經連續豪奪14連勝，下一場還有機會續寫紀錄，同時爭奪日本一的聽牌。