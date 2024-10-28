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軟銀鷹豪奪日本大賽14連勝！奪下該場勝利後，軟銀在系列賽拿下2：0領先，並且續寫在冠軍戰的14連勝紀錄，展現洋聯霸主風範。來到3局上，靠著接連安打、保送，攻佔上滿壘後，牧原大成的2分打點安打以及甲斐拓也的高飛犧牲打持續攻下分數，並且在4局上又攻下1分保險分。本季因為歷經桃色風波而從西武獅轉戰軟銀的山川穗高，雖然在場外評價兩極，但對於首次在日本大賽開轟，山川穗高在賽後表示：「那個打席被逼到走投無路（2好球），慶幸做出了很好的揮棒。」值得一提的是，