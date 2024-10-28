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▲家寧身穿桃紅色蓬蓬裙禮服現身金刻獎，髮型和出席走鐘獎時差不多。（圖／家寧IG）

▲「今天你PO了嗎？」是家寧頻道新影片的洗腦台詞。（圖／秘月期POPOO YouTube）

網紅家寧和前男友Andy過去共同經營的YouTube頻道「眾量級」擁有百萬粉絲訂閱，但26日兩人宣布分手，頻道也正式停更；家寧開設自己的全新頻道「秘月期POPOO」，影片風格卻被網友吐槽相當詭異。昨（27）日家寧出席金刻獎擔任頒獎嘉賓，和越南的美女主持人Thanh Huyền搭檔，對方模仿家寧喊了一句「你今天PO了沒」引發熱議。有網友錄下該片段，憂心寫道：「真的是蠻…可怕的，希望大家可以多多關心身邊的親朋好友」。家寧昨日出席金刻獎擔任頒獎嘉賓，她本人也在IG分享多張美照，只見她身穿桃紅色的蓬蓬裙禮服，髮型和26日出席走鐘獎差不多，都是復古路線，看起來氣色很不錯。有網友拍下家寧頒獎的畫面，只見她和搭檔Thanh Huyền互動，Thanh Huyền在台上模仿家寧喊道：「你今天PO了沒」，讓家寧很訝異，笑著誇讚對方：「妳學很快欸」。而這句洗腦台詞，其實就出自於家寧的頻道「蜜月期POPOO」的新影片，網友看了憂心寫道：「真的是蠻…可怕的，希望大家可以多多關心身邊的親朋好友」。該影片也被轉發到Threads上，吸引34萬次瀏覽，大家看了也紛紛留言，「不知道台下的Andy當下的表情是怎樣，她變得好恐怖」、「搞不好她原本就是這樣的人，只是因為拍片還有跟別人相處就壓抑下來」、「打算在走鐘獎（實為金刻獎）洗腦大家一起變成popoo信徒」。家寧頻道這支新影片在25日上傳，標題為「有話要說！噓！ 」影片曝光後隨即掀起熱議，不少網友認為家寧變得語無倫次，1分鐘長度的影片完全沒說出什麼重點，搭配她浮誇的表情和語調，讓許多人覺得詭異，更擔心家寧的精神狀態。還有網友挖出家寧曾參加某個心靈課程，留言嘲諷她信了邪教，更有人嗆聲：「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧則正面回覆該網友：「你可以去試試看」，語氣似乎略帶威脅，讓人看了不明所以。