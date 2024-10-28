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美國大選進入倒數計時，選情膠著令近期金融市場震盪再加大，不過專家表示，下半年美國經濟溫和放緩、通膨降溫、利率政策轉向，皆有利於公用事業股價表現，以及投資評價上調，此外，AI資料中心帶來強勁用電需求，不僅有利於電力相關基建投資前景，且電力輸配送以及購電價格將在4年內翻倍成長，故後市仍維持穩步上揚趨勢。美國於9月啟動降息循環，今年還有2次調整利率的機會，預期今年的降息幅度可達4至5碼，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，此舉有助防禦類股評價上調，推升防禦類股有優於循環性類股的表現機會，歐洲、英國等地，也同步進入降息循環，各地防禦類股評價與獲利上揚，公用事業、必需消費類股的投資吸引力再升級。林志映進一步指出，降息循環帶動基礎建設產業利息成本下降、獲利水準上揚，評價持續上修， AI資料中心的用電大需求，也為能源產業多角化發展、淨零碳排與轉型計畫等帶來新動能，傳統型態的電力供給，可能會有開發時間較長、成本較高的推動困難度，藉由各項轉型計畫的推動，像是太陽能、風力與天然氣的電力導入，不僅成本低、同時邁向併網階段速度快，還具備發電穩定等特性。根據統計顯示，自2021年至今，受惠AI資料中心用電需求大爆發下，包括太陽能、風電等清潔能源的需求不斷揚升，美國未來5年的電力需求預期最大上調幅度至每年6%，全球今、明年的電力需求年增率也提高至4%。專家看好清潔能源領域能夠滿足較立即性AI資料中心用電需求，據高盛統計，美國清潔能源購價格年年上調，由2021年初的每兆瓦時31美元，今年中已來到每兆瓦時60美元。第一金投信表示，下半以來公用事業股價展現強勁防禦力及補漲動能，10月、11月全球重要選舉登場，政治變數干擾金融市場表現，金融市場在選舉前後可能會有避險、防禦投資需求，投資資金版塊再現挪移，若面臨政治不確定性，成長資產股價波動加大，公用事業類股受惠需求穩健、變現力佳、股息收益相對穩健下，提供投資組合降低波動、防禦型投資保護力。