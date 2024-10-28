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▲泰國有名漂亮的網美Nutty兩年前濫用名氣，進行詐騙粉絲的非法行為。（圖／翻攝自Instagram）（圖／翻攝自Instagram）

暱稱為「Nutty」的泰國知名YouTuber兼網美娜塔蒙（Natthamon Khongchak）過去曾詐騙4700萬英鎊（約新台幣19.5億元），潛逃到印尼躲藏兩年，沒想到近期卻意外落網，原因是想用假身分辦護照的她「不會唱國歌」，官員才揭穿她的假身份，逮捕後才發現她是國際詐騙犯。綜合外國媒體報導，現年32歲的娜塔蒙過去在社群媒體上打造自己外匯交易員的人設，透過分享奢華生活，像是泳裝展示、名牌包和熱帶島嶼度假等炫富內容，娜塔蒙成功吸引大量粉絲關注，訂閱數一度超過80萬。後續娜塔蒙推出投資方案，承諾投資者有35%的高額回報，她向投資者聲稱，3個月合約的投資收益為25％、6個月為30％、12個月為35％，短時間內投資就能獲得高利潤，並保證每月還款，還說很多位明星都跟著自己投資。這也因此吸引大量粉絲將積蓄投入其中。但在2022年4月時該投資計劃開始崩潰，投資者遲遲未收到承諾的回報。2022年5月娜塔蒙在Instagram上聲稱自己因交易失誤虧損資金，承諾償還，同時還警告那些投資者「如果讓我去坐牢的話，你們也拿不到錢」。自此之後娜塔蒙捲款潛逃，曾一度逃到馬來西亞吉隆坡，後來跑到印尼，在印尼偏遠的島嶼定居，更假扮為當地印尼人生活。近期她異想天開，用假身份試圖辦理護照，但她特殊的口音引起官員的懷疑，當場要求她唱國歌和背憲法，唱不出印尼國歌的她當場崩潰，最終坦承是非法入境者，官員移交她給警方逮捕，目前引渡回泰國受審。一名受害者表示，自己投入的42.3萬英鎊原本是為了孩子的教育費，但如今損失慘重，根本無力支付小孩的大學學費。受害者代表律師勞昂里（Phaisal Ruangri）表示，娜塔蒙利用自身網紅地位詐騙粉絲，很多人被他成功形象蒙蔽，誤以為他是經營有成的商人。泰國皇家警察助理總監皮塔尼拉布特（Thatchai Pitaneelabut）透露，娜塔蒙涉案金額高達20億泰銖，目前正被特別調查局（DSI）調查，並將接受法律審判。