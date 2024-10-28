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憲法法庭日前針對國會改革釋憲案做出判決，多項爭議條文被宣告違憲。對此，民進黨前立委林濁水指出，多位實務界出身大法官不贊成判藐視國會罪違憲；相反的，教授出身的幾乎都贊成違憲，在台灣當了大法官後突然集體奉行保守主義；相反的，由實務界出身的大法官集體補上，擔當了一個國家要正常，必不可或缺的公知角色，「天地太顛倒翻了，太陽硬是從西邊升起來了」。林濁水28日在臉書發文表示，2016至2018年，正值民進黨黨團在還沒搞清楚蔡英文已經大轉向，由積極主張國會改革逆轉成杯葛，還繼續力推國會改革。同時間當上司法院長，卻同樣沒搞清狀況的許宗力持進步公共知識份子的立場發表《司法積極主義》，盛讚讓立法院擁有「歐美完整的國會權」是改革盛事，和民進黨團呼應，不料2018後蔡路線清晰地扭轉了民進黨國會改革路線，許多怪事因此滋生。林濁水指出，改革核心就是國會調查權，為落實調查權，歐美都必有藐視國會罪。如今憲法法庭評議時多位實務界出身大法官展現司法積極主義風骨典範，不贊成判藐視國會罪違憲；相反的，教授出身的幾乎都贊成違憲。林濁水直呼，突然之間，在一般國家，扮演進步公知的「自由主義」學者，在台灣當了大法官後突然集體奉行保守主義；相反的，由實務界出身的大法官集體補上，擔當了一個國家要正常，必不可或缺的公知角色，怪到極點，但真是意外又意外的幸好。「天地太顛倒翻了，太陽硬是從西邊升起來了。」