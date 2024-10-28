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日本眾議院大選落幕，執政聯盟自民黨與公明黨未能取得國會過半的223席，讓首相石破茂陷入「跛腳鴨」狀態，增添了政策和經濟前景的不確定。日圓應聲走貶，貶破153關卡，跌至三個月以來最新低。據日本放送協會（NHK）報導，自戰後一直在執政的自民黨及執政聯盟夥伴公明黨，在此次眾議院選舉中僅獲得了215席（自民黨191席、公明黨24席），遠低於國會過半數的233席次門檻。先前自民黨擁有247席，而公明黨有32席。選舉結果可能會迫使各黨達成具爭議的權力分享協議，進而使未來政權運作前景變得不明朗，東京股市28日開盤後，日經225指數和東證指數開盤略微走低，然而後續出現了回購動向，使得日經225指數一度上漲744點，漲幅近2%，至 38,658.74點。不過日圓兌美元則貶破153關卡，創下7月31日以來新低。截至台灣時間上午10點20分，日圓兌美元匯率貶值0.99%至153.76日圓兌1美元。住友三井DS資產管理公司首席市場策略師市川雅浩（Masahiro Ichikawa，音譯）表示，「選舉結果本身無疑對股市不利，因為政治的不確定性增加」，「這次漲勢部分是因為這個重大風險事件已經過去，因此市場有一種釋放壓力的感覺，加上日圓走弱。」日圓貶值往往有利偏重出口的日股。路透社報導指出，選舉結果吸引市場關注可能成為潛在聯盟夥伴的反對黨政策立場，其中許多政黨支持低利率政策。市場也可能預期更積極的政府支出。野村證券首席日本宏觀策略師松澤中（Naka Matsuzawa，音譯）表示，大選後不確定性的結果是「日本央行會延遲加息，並可能進行更多財政擴張」，他認為「通膨重振、安倍經濟學式的政策將持續下去。」摩根士丹利分析師指出，執政聯盟席位流失，可能會降低下一屆政府實施更具挑戰的機會，如上調企業稅率。紐約銀行分析師表示，由於日本央行淡化立即加息的需求，而日本選舉風險加劇了政治不穩定，美元兌日圓可能再升至155日圓。