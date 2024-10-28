我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨昨（27）日舉辦宣舉活動，黨籍籍立委林國成現場高喊「我們來衝總統府好不好？」讓支持者紛紛叫好。對此，民進黨立委王定宇諷刺，無知乃是匹夫之勇的養分之一。林國成昨在集會中表示，「未來總統府、立法院的預算，給它刪得一乾二淨好不好？只要大家挺台灣民眾黨、挺柯文哲、挺陳佩琪，我們跟他拚到底好不好？若逼我們到已經沒辦法時，我們來衝總統府好不好？來衝總統府好不好？」此話一出引起討論。王定宇質疑，先不說這些人「是非不分、法理不通」，單看這位民眾黨不分區委員的發言，「他大概不只以為嘴砲無敵，更是誤以為亂講無罪，『無知』乃是『匹夫之勇』的養分之一啊！」王定宇說，司法不容政治力介入，怎麼會把司法檢調認為是政黨應該可以操控的呢？這群民眾黨權貴怎麼沒有看見近來偵辦的案件，各黨派都有，偵辦的標準都一樣。他說，目前看起來，只有民眾黨公然以政治力介入相關的司法貪瀆案件，低劣地用政治力攻擊、威脅司法部門，企圖逼迫司法退卻，不要辦民眾黨的貪瀆案件。王定宇指出，柯文哲的圖利京華城不法利益111億容積率、接受富商巨賈金援而未合法申報、政治獻金支出假帳數千萬，這些客觀事實，司法檢調不應該查嗎？王定宇強調，民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答這些已經確認的不合法事實，「如果是其他政黨有人做了這些事，民眾黨會不會咆哮要求嚴辦呢？」