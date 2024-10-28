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台灣民意基金會21日發布最新民調指出，民眾黨支持度為12.6%，與9月相比，支持度微幅上揚0.6%。對此，民眾黨前秘書長謝立功認為，若柯文哲最後只被起訴圖利罪，許多支持者內心應該非常不滿，因此民眾黨民調沒有再跌下去了，還算穩定。謝立功27日在節目《TVBS戰情室》表示，對很多民眾黨員跟支持者來說，柯文哲案在情感上一定讓他們很不捨、很難過，可這畢竟是法律的問題，偵查手段上究竟有沒有符合程序跟司法正義。至於柯文哲會被依什麼罪名起訴，若只有圖利罪，謝立功表示，相信很多支持者內心是非常不滿，可能因此民調沒有再跌下去，穩定住了，不過支持度也不算很高。謝立功指出，若檢察官真的有本事，就把冷錢包、USB儘量查出來，屆時大家就沒話說，但若沒有查出來，也沒有明確的金流，檢察官又依照《貪污治罪條例》第4條聲請延押，這就很嚴重，是一個很大的瑕疵。該民調訪問期間是2024年10月13至15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。