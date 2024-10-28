我是廣告 請繼續往下閱讀

美媒爆料道奇對洋基強打有興趣！洛杉磯道奇目前在世界大賽取得系列賽2：0領先，明（29）日將移師紐約洋基主場。然而，世界大賽前2戰，道奇先後靠著Freddie Freeman在延長賽的首支「再見滿貫砲」，以及日籍強投山本由伸的6.1局超好投，率先取得2：0優勢，不過「邪惡帝國」道奇還想更強。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，洋基26歲強打Juan Soto，在本季結束和洋基的合約後，將成為自由球員，道奇本季全隊薪資約為3.25億美元（約合104億元新台幣），位居全聯盟第3位。Juan Soto本季在例行賽敲出41轟，是個人生涯新高，季後賽總計11場比賽，交出高水準的3成5打擊率，並敲出4轟、9打點，目前才26歲的他，未來仍有持續成長的空間。