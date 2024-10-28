美媒爆料道奇對洋基強打有興趣！洛杉磯道奇目前在世界大賽取得系列賽2：0領先，明（29）日將移師紐約洋基主場。然而，2024年總冠軍還未出爐，就有美國媒體爆料指出，下賽季將成為自由球員的洋基強打者Juan Soto，若有意願重返西岸，那麼道奇球團將出手搶人，而這一部分也得歸功於大谷翔平選擇延遲付款的薪資。
邪惡帝國還想更強 大谷薪資彈性高
世界大賽前2戰，道奇先後靠著Freddie Freeman在延長賽的首支「再見滿貫砲」，以及日籍強投山本由伸的6.1局超好投，率先取得2：0優勢，不過「邪惡帝國」道奇還想更強。
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，洋基26歲強打Juan Soto，在本季結束和洋基的合約後，將成為自由球員，該報導引述相關人士消息，表示若Juan Soto有意回歸西岸，並對於加入道奇有興趣，那麼道奇可能就會出手延攬。
26歲後勢看漲 洋基恐不會輕易放人
道奇本季全隊薪資約為3.25億美元（約合104億元新台幣），位居全聯盟第3位。報導中強調，大谷翔平雖然簽下10年7億美元（約合224億元新台幣），但選擇延遲付款，讓道奇球團增添了團隊薪資的操作空間，能藉此用來進行戰力補強。
Juan Soto本季在例行賽敲出41轟，是個人生涯新高，季後賽總計11場比賽，交出高水準的3成5打擊率，並敲出4轟、9打點，目前才26歲的他，未來仍有持續成長的空間。因此，Jon Heyman指出，洋基還是有可能選擇和他續約，而紐約大都會以及多倫多藍鳥，也都會是道奇的潛在競爭者。
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世界大賽前2戰，道奇先後靠著Freddie Freeman在延長賽的首支「再見滿貫砲」，以及日籍強投山本由伸的6.1局超好投，率先取得2：0優勢，不過「邪惡帝國」道奇還想更強。
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，洋基26歲強打Juan Soto，在本季結束和洋基的合約後，將成為自由球員，該報導引述相關人士消息，表示若Juan Soto有意回歸西岸，並對於加入道奇有興趣，那麼道奇可能就會出手延攬。
26歲後勢看漲 洋基恐不會輕易放人
道奇本季全隊薪資約為3.25億美元（約合104億元新台幣），位居全聯盟第3位。報導中強調，大谷翔平雖然簽下10年7億美元（約合224億元新台幣），但選擇延遲付款，讓道奇球團增添了團隊薪資的操作空間，能藉此用來進行戰力補強。
Juan Soto本季在例行賽敲出41轟，是個人生涯新高，季後賽總計11場比賽，交出高水準的3成5打擊率，並敲出4轟、9打點，目前才26歲的他，未來仍有持續成長的空間。因此，Jon Heyman指出，洋基還是有可能選擇和他續約，而紐約大都會以及多倫多藍鳥，也都會是道奇的潛在競爭者。