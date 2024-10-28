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台灣民意基金會日前公布民調，有4成5民眾對立法院長韓國瑜有好感、感情溫度55.26度；台北市議員鍾沛君說，韓國瑜先前在基隆替市長謝國樑站台時自嘲自己過去因為參選總統而被罷免的往事，讓現場眾人大笑，可見他經過大風大浪後，很會自嘲的優點都沒變，因此喚起大家對他的喜好度，也顯見他已走出來並適應新身分。鍾沛君24日接受網路節目《政風雲》專訪；對於韓國瑜的人氣，鍾沛君說這很結果「很好預測」，她認為韓國瑜經歷罷免後，現在當了立法院長，這和他之前擔任的公職不同，韓國瑜雖然是國民黨提名的不分區立委，外界會關注他有沒有偏心國民黨，但他主持議事至今，綠營只能說他「沒有特別挺國民黨」，只能做這麼無聊的見縫插針。鍾沛君說，韓國瑜做為院長的角色很清楚，他是來主持議事的，不是來偏頗哪一方的，否則會讓人看破手腳，但韓國瑜中立的態度，綠營能做的文章就是說他不夠挺國民黨，想藉此分化藍營。鍾沛君說，韓國瑜在最近的總預算審查中也沒有特別站在國民黨這邊，她說她認為總預算是是非之爭，不是藍綠之爭，若沒有照已經通過的預算編組，民進黨會站不住腳，因此韓國瑜做為院長身段要越軟越好，顯示出就是照規矩來，至於其他人要怎麼做就按照「理」來。鍾沛君說，她和其他人一樣，過去會認為曾被罷免的這一段是韓國瑜的「硬傷」，不能隨便提，但韓國瑜態度很陽光，謝國樑面臨罷免案時找韓國瑜站台，韓國瑜很豁達，問民眾謝國樑被罷免「是因為他有去選總統嗎？」拿自己過去被罷免來自嘲，台下哈哈大笑。鍾沛君說，韓國瑜很豁達，懂得自嘲就是他過去的魅力來源，現在他經過大風大浪這優點也沒變，因此喚起大家對他的喜好度，因此民調結果她完全不意外，也顯示韓國瑜走出來也適應新身分。