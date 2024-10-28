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▲男子沿途拉扯女童。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區發生陌生男子強抱國小女童事件！昨（27）日上午10時許，女童在突遭陌生未成年少年當街強抱，女童不斷掙脫逃竄，聲嘶力竭高喊「救我」，路過4、5輛汽機車無人注意到，所幸有名在附近掃地的人發現，才將她救下並帶往派出所報警，長達27秒的影片令人感到心疼不已，事後女童家屬在臉書發文怒控對方仗著身障就隨意侵犯，女兒心理陰影的債誰來還。對此，桃園警方獲報後立即調閱監視器掌握涉案少年，並向其約制告誡，全案將依強制猥褻罪偵辦。桃園地檢署也指出，接獲通報立即分案偵辦，已完成女童減述作業程序避免二次傷害，將積極蒐集證據嚴查速辦。桃園一名母親在臉書控訴，龜山區昨日上午10點發生身心疾病男子侵犯國小女童，根據母親提供的影片畫面，騎樓下女童不斷閃躲，並高聲尖叫喊放開、救命，但男子不為所動，靠體型優勢壓制強行熊抱女童，女童雖一度掙脫，伸手跑向馬路大喊「救我、救我」，但是路過車輛呼嘯而過，似乎未注意狀況，畫面曝光讓人揪心。受害者母親憤怒表示，「自己孩子身心有病做家長的不顧到底誰能管，仗著身心疾病就可以隨意侵犯嗎？我家孩子現在心理有陰影這債誰來還？」她更不滿表示，孩子求救成這樣，沒人救就算了，報案了知道犯人在哪卻還是沒結果，她指出事情發生在龜山區陸光路、金鋒街一帶，呼籲家有兒童的家長注意，就怕他在這期間又再犯案。龜山分局說明，接獲報案後隨即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡，因事涉兒少案件，經通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程；同時已報請桃園地檢署檢察官依該流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。桃園地檢署指出，昨接獲龜山警分局通報轄區有女童遭人侵犯，隨即分案由檢察官指揮偵辦，因被害人年幼，已在社工及家屬陪同下，由檢察官進行減少重複陳述作業程序，避免二次傷害，並積極蒐集相關證據，嚴查速辦，以維護社會治安。