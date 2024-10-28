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金州勇士今（28）日和洛杉磯快艇進行交手，勇士頭號球星Stephen Curry在這場比賽中兩度扭傷左腳踝被迫提前回到更衣室檢查治療，本場比賽不會回歸 ，勇士終場以104：112輸球。他退場前11投6中、三分球7投4中，得到18分6助攻4籃板。這場比賽的第四節，Curry左腳踝兩次扭傷，無法繼續堅持比賽，提前退出，此役不會回歸。他一瘸一拐地被攙扶至更衣室，這場比賽，情況還有待後續觀察。勇士前兩場比賽皆大勝對手，旺盛的三分球火力是取勝關鍵，但今天面對過往限制Stephen Curry很有心得的快艇總教練Tyronn Lue，勇士被迫進入陣地戰緩慢節奏，第四節打到尾聲分數還沒破百。上半場快艇領先5分，戰局基本上一直很膠著，第四節進入最後4分鐘，Kevon Looney強勢上籃打進2分，勇士追到97：101。快艇喊出暫停後，Derrick Jones Jr.發生失誤，Andrew Wiggins投進三分球，讓雙方回到1分差。不過在這之後，James Harden和Norman Powell相繼進球，快艇回敬一波5：0的攻勢，讓客隊再次佔據主動權，終場以112：104拿下勝利，勇士則終止2 連勝。