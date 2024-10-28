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25日凌晨，高雄市警察局湖內分局一名袁姓警務員，開車行經苓雅區建國路與和平路，遭民眾檢舉疑有酒駕情況，巡邏警將其攔下盤查，袁姓警務員竟當場表示「我是自己人」，但攔查員警仍依規定處理，據了解，袁姓警務員酒測值高達0.97毫克。今（28）日上午，市警局開會研議後，認為其行為嚴重影響警譽，記兩大過予以免職。據了解，袁姓警務員於25日凌晨，前往友人經營之酒吧飲酒後開車離去，行經苓雅區建國一路時，被轄區員警攔查，袁姓警務員表示「我是自己人」，但警方仍依照規定處理，其酒測值0.97毫克超過法定標準，全案以公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方第一時間獲知消息，依相關規定給予記一大過調離現職處分，28日上午，再度開會研議，予以一次記二大過免職處分；另外，分局長申誡2次，直屬單位防治組組長記過2次，以儆效尤。湖內分局長陳義宏表示，該員勤餘時間飲酒未能自律，致生違法情事，將嚴格依照相關規定處理，並持續加強對全體員警的法紀教育，防止類似事件發生。