我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生也覺得家寧狀態不對勁，該篇貼文吸引7.4萬人按讚。（圖／孫生臉書、Threads）

▲一名自稱也參加過心靈課程的前學員，在孫生的貼文底下留言揭祕內幕。（圖／翻攝Threads）

網紅家寧被爆曾參加過神祕心靈課程，不少粉絲認為她上過課後整個人都變了，風格越來越詭異，甚至有人嘲諷家寧加入邪教，就連「反骨男孩」成員孫生也都發文對家寧表達憂心。對此，一名曾和家寧加入同一個心靈課程的網友就出面留言，表示家寧的新頻道名稱「秘月期POPOO」很有可能就是課程給的一個心靈暗號，他說自己之前也曾被洗腦、指派任務，最後甚至意識模糊被送到醫院治療。孫生昨日下午在Threads發文，表示家寧是他華岡藝校的學妹，兩人見面時有聊過天，走鐘獎當天家寧就坐在他隔壁，孫生形容家寧，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀，我有點嚇到」。孫生該篇貼文引發熱議，許多網友好奇他是在反串還是真的擔心家寧，孫生只說自己希望大家多關心家寧罷了。也有網友看了孫生的貼文，在底下留言表示自己也曾是心靈課程的學員，該名網友猜測家寧的新頻道名稱「秘月期POPOO」可能是一個心靈暗號，他說自己之前參加時也獲得過類似暗語。該網友分析，「」。網友表示每個老師給予的暗號跟自己感悟到的都不一樣，他之前加入時還有被指派任務，甚至被分配到儀器跟藥物，需要配合老師的催眠指引服用。這名網友表示之前為了服從課程給的任務，行為越來越極端，最後他也不清楚發生什麼事：「我有印象時是被注射鎮定劑，醒來人在身心科的治療病房，後來醫院給我注射大量排毒針跟類固醇，我才漸漸知道自己在幹嘛」。不過該名網友的說法也被質疑，「給藥物已經是違法了吧」、「沒人覺得是在唬爛嗎？給藥物早就被爆料了吧」，孫生也回覆該網友：「聽起來好恐怖」。目前無法確定這名網友描述的內容是真是假，但越來越多人站出來指控類似的心靈課程，會強迫學員刷卡消費，或是故意要你講出內心創傷，進而透過別的舉動做出突破，營造正能量假象。時任時代力量立委王婉諭也曾告發「POP WORKSHOP心靈成長團體」，該團體的負責人夫婦包含講師共7人沒有執照卻開課，不當獲利2千多萬，最後涉詐欺、心理師法在今年6月遭起訴。