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▲楊冪親自包場趙麗穎新電影《喬妍的心事》，卻被趙麗穎粉絲認為是在「蹭熱度」，雙方粉絲吵得不可開交。（圖／楊冪微博）

▲因古裝造型相似，趙麗穎過去曾被誤認成是楊冪。（圖／趙麗穎微博）

▲趙麗穎（如圖）與楊冪經常被外界拿來做比較，雙方粉絲也常在微博隔空開戰。（圖／趙麗穎微博）

中國一線女星楊冪和趙麗穎盛傳不和已有多年，外界一直將兩人視為競爭對手，雙方粉絲也經常在網路上隔空開戰。近日由趙麗穎主演的電影《喬妍的心事》上映，楊冪包場支持該片，打破她與趙麗穎不和的傳聞，消息曝光後瞬間在微博掀起熱議。由趙麗穎主演的新電影《喬妍的心事》近期上映，有粉絲在微博曬出1張截圖，內容稱楊冪包場支持這部電影，不過消息一度引發外界質疑。對此，楊冪親自透過微博回應，「謝謝那麼多『楊冪』替我第1時間包場。電影從立項到上映是個不容易的過程，祝福《喬妍的心事》、《焚城》都大賣，好的市場需要從業者和觀眾一起努力」。而楊冪此舉瞬間在微博引發熱議，有人誇讚楊冪相當大氣、很有格局，不過也引起趙麗穎粉絲不滿，認為楊冪是在「蹭熱度」，雙方粉絲吵得沸沸揚揚。事實上，楊冪和趙麗穎的恩怨可以追朔到2011年，趙麗穎在古裝劇《宮2》造型被指和楊冪在《宮》造型相似，因此時常被粉絲被誤認，當時趙麗穎曾在微博發文：「為什麼總把我認成是楊冪？！你們不知道自己的偶像長什麼樣子嗎？難道大眼睛梳中分拍宮的就都是楊冪嗎？」貼文瞬間掀起兩派粉絲論戰，至今仍時不時會被拿出來討論。