我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在世界大賽第2戰左肩半脫臼，他預計可以出戰第3場比賽，但是這種傷勢後續仍有復發的可能，日本棒球運動的專業醫師馬見塚尚孝受訪時稱，為了防止肩關節半脫臼情況再復發，有些人可能會選擇手術治療，而刀開下去不確定能否趕上明年開幕戰，但一切都要看後續檢查的結果而定。世界大賽G2上，洛杉磯道奇以4：2擊敗紐約洋基，不過日籍球星大谷翔平卻在1次盜壘中傷到左肩，後續能否出賽成為世界球迷的焦點。所幸，道奇主帥Dave Roberts今（28）日在記者會上表示，大谷翔平的狀況好很多，預計G3將會維持出賽，並直言：「如果他感覺好到可以上場，我想沒理由不讓他出現在G3名單。」對此，川崎市武蔵小杉的Baseball & Sports Clinic診所的醫師馬見塚尚孝在接受日本記者丹羽政善訪問時表示，「如果是半脱臼的話，無需進行任何治療，它就會自己恢復到原來的位置。」不過，他也強調目前需要等待更多檢查結果，才能了解詳細資訊。「如果是半脱臼的話，就不需要手術，但從影片中的情況來看，（大谷）是肩關節脫臼，這樣的話，為了防止復發，可能需要手術。」馬見塚尚孝在訪問中提出了他的擔憂，但也展望樂觀面．「如果做出這個決定（動刀），我不確定是否能及時為明年的開幕做好準備。不過，他的活動範圍和力量似乎都不錯，所以我們還需要等待詳細的測試結果才能知道具體情況。」值得一提的是，聖地牙哥教士隊主砲Fernando Tatís Jr. 過去也有左肩半脫臼的情況，他最終接受了手術，導致他缺席了很長一段時間。 2021年，他左肩4次半脫臼，並於2022年9月接受了手術。因此，即使是半脫位，手術也可能是預防復發的選擇。道奇隊已經連續贏了兩場比賽，但賽後球隊卻瀰漫著一種陰鬱的氣氛，大谷的傷勢不只牽涉本系列賽勝負，更可能對球隊未來幾年的經營造成影響。