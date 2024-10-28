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今年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽呈現夢幻對決，東西岸兩支豪門——紐約洋基和洛杉磯道奇，睽違43年再度在世界大賽一較高下，掀起全球棒球迷的熱烈關注。今年世界大賽的平均收視人數高達1450萬人，創下自2017年以來的收視率新高。2024年世界大賽的首場比賽於FOX、FOX Deportes及FOX Sports串流平台上開播，共吸引了1520萬名觀眾，較去年的世界大賽首戰上升了62%。其中，世界大賽G1道奇強打Freddie Freeman在延長10局下轟出歷史性的再見滿貫全壘打，收視人口在比賽接近尾聲時瞬間攀升至1780萬，寫下今年世界大賽開賽以來的最高峰。上週日進行的世界大賽G2延續熱度，比賽初即吸引了1340萬人收看，是自2018年紅襪對陣道奇以來，收視最高的第二戰。隨著比賽進入高潮，特別是美東時間晚上11點後，道奇成功阻擋洋基隊的逆襲，收視人口攀升至1630萬，締造收視佳績。道奇與洋基世紀對決成為今年底全美體壇最大焦點，大聯盟主席Rob Manfred表示：「道奇與洋基在國際上備受關注，並被許多年輕球迷喜愛。這是大聯盟發展的一個巨大機會，他們兩隊將為大聯盟帶來積極的影響。」