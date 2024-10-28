今年第 21 號颱風康芮持續朝台灣接近，預計30日起開始影響，31日及11月1日最接近台灣。水利署長賴建信今（28）日上午召開防颱整備會議，對於秋颱及東北季風影響，要提前防範部署隨時注意氣象動態變化，要做準備充足嚴陣以待。
賴建信指示，各河川分署提供移動式抽水機、防水擋板等需求，更要主動聯繫地方水利首長預防掌握可能災點，尤其近期完成搶修險地區巡查復檢，提醒提前放空滯洪池，清除水溝進水口雜物，適時啟動抽水站及抽水機，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制。
而由於目前水庫均位於高水位，要求各水資源分署提前進行水庫調節性放水，並依據降雨動態調節，以不影響下游河防安全為原則，確保各項應變工作能保障人民生命安全。
他於會中強調，目前預報對於北海岸、基隆、東北部及東部地區降雨較明顯，但劇烈降雨可能擴展至西部山區，因此各單位均不能掉以輕心，水利署已完成7月凱米颱風後河川瓶頸段疏濬迄今增加達598萬，如八掌溪鐵路橋附近128萬，塔羅坑溪16萬立方公尺，並且已完成包含9月山陀兒颱風遭颱風降雨破壞地區的全部搶修險應急工作。
對於宜蘭溪洲排水、新北金山員潭溪及清水溪等易致災區域排水也請河川分署洽地方政府確認整備作為，並給予必要協助。另外，東北季風及颱風環流可能造成揚塵，河川分署持續加強河川防治措施，也要與地方政府聯繫加強派水車灑水應變，降低對生活影響。
對於持續降雨造成山區泥沙下移，可能發生自來水原水濁度升高情形，提醒下游淨水場做好清水持續滿，原水濁度應變及相關監測設備的檢整，適時啟用備用水源；山區小系統無替代水源地區，也要事先告知提醒民眾儲水備用，降低民眾生活不便。
水利署也呼籲民眾，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。
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而由於目前水庫均位於高水位，要求各水資源分署提前進行水庫調節性放水，並依據降雨動態調節，以不影響下游河防安全為原則，確保各項應變工作能保障人民生命安全。
他於會中強調，目前預報對於北海岸、基隆、東北部及東部地區降雨較明顯，但劇烈降雨可能擴展至西部山區，因此各單位均不能掉以輕心，水利署已完成7月凱米颱風後河川瓶頸段疏濬迄今增加達598萬，如八掌溪鐵路橋附近128萬，塔羅坑溪16萬立方公尺，並且已完成包含9月山陀兒颱風遭颱風降雨破壞地區的全部搶修險應急工作。
對於宜蘭溪洲排水、新北金山員潭溪及清水溪等易致災區域排水也請河川分署洽地方政府確認整備作為，並給予必要協助。另外，東北季風及颱風環流可能造成揚塵，河川分署持續加強河川防治措施，也要與地方政府聯繫加強派水車灑水應變，降低對生活影響。
對於持續降雨造成山區泥沙下移，可能發生自來水原水濁度升高情形，提醒下游淨水場做好清水持續滿，原水濁度應變及相關監測設備的檢整，適時啟用備用水源；山區小系統無替代水源地區，也要事先告知提醒民眾儲水備用，降低民眾生活不便。
水利署也呼籲民眾，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。
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