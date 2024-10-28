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▲今年中華職棒符合自由球員資格的球員，包括奪冠的中信兄弟有陳子豪、詹子賢；樂天桃猿部分則有林泓育、朱育賢與林承飛。5名球員都是已在聯盟繳出過成績的即戰力球員。（圖／中信兄弟提供）

台灣大賽在上周結束，但對於各隊來說，休賽季才是忙碌的開始，除了球迷感謝祭的活動外，戰力編成組也必須要動起來，像是教練團的改組、自由球員的談約與招募、60人名單的規劃，以及洋將接觸與討論，都牽動著新球季的戰情內容，對許多球隊而言，休賽季其實是更加重要的一段期間。今年中華職棒符合自由球員資格的球員，包括奪冠的中信兄弟有陳子豪、詹子賢；樂天桃猿部分則有林泓育、朱育賢與林承飛。5名球員都是已在聯盟繳出過成績的即戰力球員，且也是在使用低彈力係數用球後，各隊較缺乏的長打型球員，因此若行使自由球員權利，肯定會引起各隊高度興趣。明年要挑戰連霸的中信兄弟，目前將先以專心與現有球員討論合約為主，不將目標放在其他可能行使自由球員資格的對象上。即便本季中信兄弟曾透過自由球員簽約的方式網羅陳俊秀，並對戰力有極大幫助，但領隊劉志威認為今年將以續留原有球員為主，「若有意願留隊，一定會拿出誠意討論，除非他們有其他考量，才會做通盤考慮。」樂天桃猿同樣想以留下3位球員，作為今年自由球員市場上的主軸，但林泓育、朱育賢與林承飛，各有不同考量，且朱育賢作為聯盟中穩定的長打者，又能夠守一壘與左外野，已有缺乏長打能力的球隊跟經紀公司接觸討論，希望直接補上本季戰力最缺乏的一塊。林承飛則有出賽空間問題，但他仍年輕，且可守多個位置，加上月薪並不是太高，補償付出並不多，還是能吸引其他球隊興趣。各隊在自由球員戰力考量下，可能會先放下「戰力重疊」思維，而是以即戰力優先為主。加上中職賽程密集度比過往高，球員疲勞、輪替需求也提升，就算位置重疊，球員狀況也會有所起伏，自由球員加盟能保持球隊良性競爭，更能在輪替上有多個選項，是今年中信兄弟網羅陳俊秀加盟後的正面結果。富邦悍將在休賽季的首個動作是網羅前中信兄弟總教練林威助，擔任球團副領隊兼任農場總管，目標是改造富邦悍將農場，並厚植未來戰力。近年富邦悍將戰績不理想，二軍能夠給予的戰力選擇並不多，從選秀到養成，富邦悍將都還有許多進步空間。因此即便在以嘉義稻江作為訓練基地的同時，如何重新對富邦悍將的農場做規劃，林威助的加入可能會讓教練團有不小的更動，特別是日籍教練的角色任務是否更加吃重？二軍投手球速全面下滑的情況下，投手教練陣容是否做大幅調整？打擊部分讓常出國進修的高國輝作為主軸？都是未來富邦悍將在二軍可能的教練團調動。富邦悍將除了原有的教練團任務調整外，據傳也可能把目光移向屬於其他球團，且過去有實績的教練人選上，富邦悍將的每一步都可能牽動整個聯盟的教練團佈局。而富邦悍將之外，樂天桃猿已先異動一軍投手教練許銘傑；台鋼雄鷹則是一直沒補上二軍捕手教練的人選，今年球季後的休賽季，除了自由球員之外，教練團的網羅也會是一大看點。▲林威助副領隊兼農場主管今赴富邦悍將稻江訓練基地報到，向球員喊話期待未來打出最佳成績。（圖／富邦悍將提供）世界12強棒球賽，台灣將在11月13日迎來首戰。因此在台灣大賽結束後，馬上就要進行第2階段的國家隊集訓，為了要備戰11月2日、3日與捷克的交流賽，更可以提前適應大巨蛋比賽場地，今天開始組訓的中華職棒聯盟，把集訓地點從斗六球場移往大巨蛋，讓球員與教練更符合備戰需求。台灣大賽打完後，國家隊名單也做了戰力調整，補進曾頌恩、郭俊麟與黃恩賜，替換受傷的潘文輝、古林睿煬與疲勞的邱浩鈞。雖然補進的3名球員，在近況考量上明顯優於其他球員，不過2投1野替換的是3名投手，加上少了2名長局數投手，讓原本可使用牛棚車輪戰的使用選項，又多了一層限制。特別缺少了古林睿煬，對國家隊的調度影響更加重大，也讓這次王牌先發的選項，只剩下林昱珉1位，首戰韓國的先發投手也呼之欲出。而且未來台灣國手名單仍有更換可能，林安可的腳傷狀況是教練團密切觀察的重點，若林安可也需要替換，是否有「在比賽狀態內」的投手可供選擇，讓投手人數補回原有的14人，則是教練團要傷腦筋的地方。畢竟隨隊陪練的球員，都是野手為主，若沒有提前跟其他投手告知，球季結束後就呈現「關機」狀態，要再補進適合的投手，將是台灣在12強前的難題。▲12強賽少了古林睿煬，對國家隊的調度影響更加重大，也讓這次王牌先發的選項，只剩下林昱珉1位。（圖／記者葉政勳攝）