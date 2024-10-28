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▲申敏兒在《因為不想吃虧》賦予角色鮮明的性格，搭配創新的情節，成為今年韓劇黑馬。（圖／tvN）

韓劇《因為不想吃虧》（No Gain No Love）自8月26日於tvN首播後便吸引觀眾注目，雖然收視率保持在3-5%之間，但在網路話題度上卻穩居排行榜前列。該劇以反套路的「假結婚」為核心，由申敏兒飾演的斤斤計較女主角孫海英和金永大飾演的謙遜男主角金志旭，在假夫妻的相處過程中逐步發展出真摯情感。角色鮮明的性格與創新的情節，為愛情喜劇注入了別樣的火花，使其成為愛情劇戰國時代中的一匹黑馬。儘管收視率穩定在3-5％之間，《因為不想吃虧》憑藉鮮明的角色設定成功「反套路」。女主角孫海英的名字諧音為「損害零」，象徵她極度討厭損失利益，與因過去創傷而避人耳目的男主形成對比。除了主角，劇中還探討如受虐兒童的議題，甚至在角色間置入巧妙的諧音梗。這些細節讓觀眾感受到劇情的創新，成為愛情韓劇中別具一格的作品。該劇主打浪漫喜劇，並通過角色設定巧妙地討論了多元議題，如寄養兒童福利及社會邊緣人權益。申敏兒飾演的孫海英是一個斤斤計較、擅於計算的女子，與過去韓劇中柔弱的女性角色形象大不相同，並以名字的「손해영」暗示其堅決拒絕「損害」的性格。金永大的角色金志旭則因童年經歷而變得避世沉穩，兩人性格間的巨大反差為故事注入了獨特的張力。兩人在劇中的互稱手法也別具匠心，孫海英稱金志旭為「손님」（客人），而對方則用「편」暗示「伴侶」，既搞笑又含有深情。