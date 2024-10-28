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洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸昨（27）日在世界大賽G2大放異彩，對上紐約洋基繳出6.1局失1分優質先發，僅被擊出1支安打，失掉1分，並成功壓制洋基明星強打「法官」Aaron Judge，幫助道奇以4：2取勝，為球隊奪得系列賽2連勝。山本由伸如此優異表現，連紐約媒體都讚賞不已，發文諷「山本由伸再次戲耍我們。」首局山本由伸面對本季扛出58轟的Judge，他以低角度滑球讓Judge揮棒落空三振，隨後再以右外飛球出局結束第2次對決，第3打席再度以三振收尾，讓Judge無法施展重砲威力。該場比賽，山本主投6.1局，僅用86顆球便壓制了強大的洋基打線，退場時獲得全場觀眾的起立鼓掌。紐約媒體《紐約郵報》在報導中以「道奇山本由伸顛覆了洋基在世界大賽中的最大優勢」為標題。 資深記者John Heyman提到：「山本驚人的投球壓制力，讓Juan Soto以外的洋基打者看起來都像業餘打者。」Heyman也在文章中回顧山本由伸最終選擇加盟道奇的決定，他認為洋基曾一度以為山本屬意加盟紐約。Heyman指出：「在當時的冬季會議上，山本表達讓人誤以為他夢想成為洋基的一員，而洋基甚至提出了3億美元的高價邀約。」然而，最終山本選擇道奇，這場G2的勝利更讓紐約感嘆錯失良才。