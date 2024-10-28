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▲颱風潭美直撲越南中部城市峴港。（圖／翻攝自越通社）

今年第20號颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）上週登陸菲律賓後，造成多個地區淹水和死傷慘重，今（28）日官方統計的死亡人數已增至110人，至少42人失踪，50多萬人流離失所。升級為颱風的潭美昨天（27日）登陸越南，為當地帶來狂風暴雨。隨著潭美在越南登陸，暴雨襲擊中部城市峴港（Da Nang），大樹在暴雨沖刷後被連根拔起，堵住了道路，當局已暫時關閉當地四個機場，並呼籲民眾和國際旅客盡量待在室內。受颱風潭美影響，中國海南三亞市記錄到11級風力的陣風。當地氣象局表示，颱風潭美減弱後的氣旋和冷空氣結合影響，預計未來幾天仍會出現強降雨天氣，當局繼續發布颱風四級預警。颱風潭美肆虐菲律賓期間，引發洪水和土石流傾瀉等災害，造成至少110人死亡。一名災民說為了躲避風暴災害，他讓全家待在家中，沒想到卻遇到土崩，掩埋了整個村莊，自己的妻子和五個孩子都喪命了。據悉，颱風潭美是今年侵襲菲律賓的第11個颱風，也是帶給菲律賓傷亡最慘重和致命的一次。我國長榮航空、星宇航空、台灣虎航也分別宣布取消10月27日台北桃園至峴港航班、高雄至峴港來回航班。