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▲氣象署預測，最快周二下午就會發布海警。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風逐漸接近台灣，台灣一週都會是濕涼的天氣。（圖／中央氣象署）

康芮颱風行進速度加快，中央氣象署預測，康芮颱風可能會達到中颱上限等級，最快可能會在明（29）日下午到晚上期間發布海上颱風警報，預計週三（10/30）發布陸上颱風警報，影響台灣最劇烈的時間會落在週四、週五，且因暴風半徑大，全台都可能受影響。前中央氣象局局長鄭明典在臉書上指出：槽線和高壓脊對於颱風路徑預測相當重要，通常槽線會帶來不穩定和潮濕的天氣，反之，高壓脊則帶來穩定和乾燥的條件，兩者相互作用會決定天氣狀況。前中央氣象局局長鄭明典在臉書上透過4張預報，來觀察康芮颱風到路徑，圖片中粗黑線是槽線，粗紅線是高壓脊。在25日0點預測(左上) 30日00時，發現康芮颱風明顯受到北方槽線(黑線處)導引，颱風路徑由台灣東側往北走。而到了26日0點(右上)的預報會發現槽線稍偏快，高壓也稍偏強，可以發現槽線對颱風的導引偏弱，但最終颱風仍由台灣東側北上，只是距離更靠近台灣。27日同一時段的預報(左下圖)可以發現，槽線和颱風之間高壓更強，槽線的導引作用已經不在，颱風延高壓邊緣往台灣方向接近。12小後，27日12點的預報圖(右下)，很明顯的可以發現也可稱之為低壓槽，是從低壓中心延伸出來的狹長區域，通常與氣旋（低壓系統）相關聯。它在天氣圖上顯示為一組未閉合的等壓線向氣壓較高的方向突出的部分，並且在槽線附近會有上升運動，這通常會導致多雲和降雨的天氣，通常位於低壓系統的前方。此外，槽線附近的對流活動可能會促進熱帶氣旋的形成，並影響颱風的路徑和強度。是高壓系統向外延伸的狹長區域，顯示為一組未閉合的等壓線向氣壓較低的方向突出的部分。在高壓脊區域，氣壓值沿脊線最高處向外遞減，並且通常伴隨著下沉運動，這使得天氣相對穩定且晴朗。通常位於高壓系統的後方。高壓脊能夠阻擋其他天氣系統的進入，導致乾燥和晴朗的天氣。