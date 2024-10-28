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▲李珠珢換了新髮色，是她第一次染金髮所以花了不少時間漂髮。（圖／IG@my._.chuuu、＠mono_tone_asin）

▲李珠珢日前拍攝行李箱廣告時還是一頭黑髮，當時廠商也用中文回應網友未來打算把產品外銷到台灣。（圖／＠gogotravel_official IG）

南韓職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢憑藉AI級別的美貌，搭配動人舞感快速爆紅，今年才剛滿20歲的她，多次被傳將來台發展，但始終沒正面回應。近日李珠珢則在IG露面分享最新自拍，只見她染了新髮色，原先一頭乖巧的學生妹黑髮變成亮麗金髮，辣妹髮型驚豔粉絲。李珠珢的髮型設計師也發文，透露完成這個髮色花了12小時的努力，是不簡單的大工程。李珠珢之前曾來台和富邦啦啦隊交流，在台灣掀起「三振舞」旋風，後來她因生病關係9月3場球場應援全數被取消，10月也鮮少出席公開活動，不少人擔心她的身體狀況。昨日李珠珢終於發布新的IG限時動態，只見她套上特效濾鏡自拍，一頭黑髮被染成淺色，新造型看起來成熟不少，略帶叛逆跳脫以往乖巧框架。看到李珠珢身體健康，粉絲安心不少，李珠珢也在限時動態中謝謝設計師的巧手，該名擁有2萬多人追蹤的韓國設計師則透露，為了完成這個亮麗金髮，他們花了12個小時，非常不容易。粉絲看了紛紛留言稱讚，「顏色看起來不錯」、「新造型很棒喔」、「非常適合李珠珢」、「真的很漂亮」。李珠珢代言的韓國行李箱品牌，廠商也在日前釋出拍攝花絮，只見李珠珢一連換了多套造型，有黑色禮服、白色T恤的休閒服，看起來都非常適合她。當時就有台灣粉絲留言，希望該品牌也進駐台灣，廠商還特地用繁體中文回應：「我們正準備在台灣也提供此產品，如果您能稍等一下，我將不勝感激」，不少粉絲看了都非常期待，猜測廠商如果來台拓店，李珠珢很有機會來台灣站台，希望李珠珢再度降臨台灣。