我是廣告 請繼續往下閱讀

今年第20號颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）上週登陸菲律賓後，造成多個地區淹水和死傷慘重，昨（27）日朝越南中部城市峴港前進，由於峴港是目前國人熱愛前往旅遊的新興目的地，呼籲國人出門在外慎防颱風。綜合外國媒體報導，颱風潭美10月27日越南峴港與順化交界附近沿海登陸後，為當地多區帶來狂風暴雨，造成至少3人死亡，1人失蹤。越南當局則在27日宣佈關閉4個機場，因此長榮航空、星宇航空、台灣虎航分別宣布取消10月27日台北桃園-峴港航班、高雄-峴港來回航班。據悉，颱風潭美昨日在越南峴港與順化交界附近沿海登陸，峴港路邊樹木被吹斷砸向馬路，登陸時中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕。預計颱風潭美將在越南中部近岸迴旋，強度會逐漸減弱。受「潭美」減弱後的殘渦和冷空氣結合影響，27日至30日白天，海南省各海區仍有大風天氣；28日至30日白天，西沙群島和海南島仍將有強降雨。