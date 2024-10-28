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日本眾議院大選在27日進行投開票，28日上午開票結果出爐，執政黨自民黨僅獲191席、未能單獨過半，即使加上執政聯盟夥伴公明黨的24席，也無法達到國會過半233席。對此，才剛上任的日本新任首相、自民黨總裁石破茂在開票後表明不會請辭，強調會謙卑接受選舉結果，不過恐仍難逃過被究責的命運。根據日本放送協會（NHK）報導，日本眾議院開票結果於28日上午正式確定，執政黨自民黨在此次選舉中慘敗，從選前的247滑落至191席，未能單獨過半；而執政聯盟夥伴公明黨則從32席滑落至24席，兩黨加起來僅獲215席，未能達到國會過半的233席次。而在野黨最大黨立憲民主黨則從選前98席增至148席、日本維新會獲得38席、國民民主黨獲得28席、令和新選組（れいわ新選組）獲得9席、日本共產黨獲8席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨3席、其他無黨派12席。此次大選當選的465名議員中，共有73名女性，相比3年前的眾議院大選增加了28人，也是過去以來最多。先前涉及「小金庫事件」而未獲自民黨公認（提名）的10名候選人中，包括安倍派（已解散）的前經濟產業大臣萩生田光一、前經濟產業大臣西村康稔當選。退出自民黨參選的前參議員、自民黨前參議院幹事長世耕弘成也當選。以無黨籍身分參選後當選者，自民黨執行部可能追加「公認」，但即使如此，執政聯盟仍無法取得過半席次。上次執政聯盟無法取得過半眾議院過半席次，導致政壇「變天」，民主黨政權在2009年誕生，直至2012年，由已故日本首相安倍晉三率領，自民黨才重新贏回政權。而新任日本首相石破茂向NHK開票節目表示，「我們受到了非常嚴厲的審判，必須謙虛而嚴肅地面對。」他同時表明不會請辭，將致力於維持以自民黨為中心的政權，尋求在政策上能達成共識的其他政黨合作，迅速應對物價上漲等政策議題，由於日本憲法規定，眾議院解散、舉行大選後30天內須召開國會，這次最後期限是11月26日。近年通常是在大選投開票日算起的10天後召開國會。而在1日才上路的石破內閣也將進行總辭，由新選出的議員組成的眾議院，以及參議院進行下一任首相的指名。石破茂若是成功再任的話，第2次石破內閣將上路。但若是石破茂未獲指名為首相的話，將會成為戰後在位天數最短的首相，在位天數將比已故首相東久邇宮稔彥在位天數54天還短。