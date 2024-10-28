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美國總統大選下週就要舉行，越來越多名人公開表態，知名歌手碧昂絲（Beyoncé）、泰勒絲（Taylor Swift）都表達對民主黨賀錦麗（Kamala Harris）的支持。不過並非所有藝人都是民主黨的粉絲，曾獲得奧斯卡最佳影片獎、最佳導演獎的梅爾吉勃遜（Mel Gibson），日前在機場被美媒突襲訪問，罕見發表政治言論，質疑賀錦麗智商堪憂，並支持共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）重返白宮。綜合美媒報導，這段影片最早是由美國知名娛樂八卦網站《TMZ》發表，攝影師在梅爾吉勃遜經過機場走道時問：「幾天後就要投票選總統了，你有什麼想法？」他則回答：「天哪，這是一個大問題，我不認為我的投票對象會讓任何人感到驚訝。」雖然沒有直接說出川普的名字，但當攝影師問：「我猜是川普，這是一個錯誤的猜測嗎？」梅爾吉勃遜則回應：「我認為這是一個相當不錯的猜測」，還接著說： 「我知道如果我們讓她（應指賀錦麗）進來會是什麼樣子，那可不好」、「她的從政紀錄慘不忍睹，沒有任何政策可言，智商跟木樁沒兩樣。」68歲的梅爾吉勃遜，曾是1980和1990年代最炙手可熱的好萊塢影星之一，也有導演作品，代表作包含《英雄本色》、《瘋狂麥斯》、《受難記：最後的激情》，然而，2006年開始，他就因為酒駕、發表反猶太言論、歧視黑人等一連串爭議而聲名狼藉，演藝事業一度陷入低谷。直到2016年憑藉執導戰爭劇情片《鋼鐵英雄》獲得好評，該片也被視為他的東山再起之作。