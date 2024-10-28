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美國股市上週五（25日）漲跌互見，而台北股市今（28）日又開高走低，開盤走高，上漲107.24點、來到23455.69點，盤中最高一度來到23547.12點，不過隨著台積電翻黑走低，拖累指數也同步跳水，午盤下跌131.52點或0.56%，來到23216.93點，台股今日上沖下洗、震盪382.7點。大盤走低之際，中小型股也同步開高走低，櫃買指數午盤2.95點或1.09%，來到267.16點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：星宇航空、鴻海、鴻準、台玻、聯嘉；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯鈞、鴻準、世芯-KY。權值股跌多漲少，權王台積電開盤上漲10元、來到1075元，盤中最高來到1080元，不過隨後遭到賣壓襲擊、跳水翻黑，最低一度來到1050元、下跌15元，午盤則是下跌10元或0.94%，來到1055元；鴻海表現相對抗跌，今日以218.5元開出、上漲2.5元，盤中最高來到211.5元，隨後漲幅收斂，午盤下跌1.5元或0.46%，來到215元；聯發科倒是守穩在盤上，今日以1330元開出、上漲15元，盤中最高來到1340元，午盤上漲10元或0.76%，來到1325元。