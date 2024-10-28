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▲陳凱倫主持追思會，許多星友都到場致意。（圖／NOWnews攝影中心）

▲張智皓本月15日因中風病逝，享壽60歲。（圖／NOWnews攝影中心）

▲馬妞（左）與張智皓因《綜藝大集合》相識，她哽咽出席追思會。（圖／NOWnews攝影中心）

電視金鐘製作人張智皓（本名張茂虔）曾製作胡瓜《綜藝大集合》節目單元「壽星大發」，並在2004年拿下金鐘獎「綜藝節目獎」，本月15日因中風病逝，享壽60歲。今（28）日在第二殯儀館舉行追思會，許多星友都到場送他最後一程，好友馬妞稍早現身時哽咽表示：「至今仍不敢相信皓子離開了。」並悲痛揭露張智皓生前一直很想重振電視節目。今日稍早張智皓家屬在二殯為他舉行追思會，由與他合作節目《男女講堂》的陳凱倫主持，星友馬妞、何戎、六月、施心慧、龔蓮華等人都到場送他最後一程。胡瓜因人在外地錄影無法出席，太太丁柔安表示，他們會用自己的方式來追思、懷念張智皓。好友馬妞特別從高雄北上參加告別式，她回憶起當年剛離婚上《綜藝大集合》時，張智皓相當照顧她，受訪時馬妞落淚表示：「我不相信，以為開玩笑！我們之前相約台北見，沒想到見面竟是在這。」此外，馬妞也透露張智皓生前一直很想重振電視節目，「他從加護病房到普通病房就沒有醒來，他有很多理想，但這麼一摔，理想就變成理想了。」