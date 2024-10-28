我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（28）日在主場以104：112不敵洛杉磯快艇吞下開季首敗，同時球隊主將Stephen Curry左腳踝扭傷退場，傷情未明。根據美國運動傷害分析師 Evan Jeffries給出的資訊，一級和二級扭傷以過去的例子來看最多要休息6周，約莫一個半月，這也是勇士最不想看到的情況。Curry本場比賽兩度扭傷腳踝，第一次是在第三節還剩2分多鐘時，當時他在未接觸情況下腳踝90度內翻；第二次則是在第四節還剩7分58秒時，他再次90度內翻，這一下導致他必須退場休息。勇士開季狀態不錯，延續季前熱身賽火熱的狀態，如今主將受傷對他們來說是壞消息，Curry全場出賽27分鐘，拿到18分6助攻4籃板，勇士8分之差輸球終止2連勝。好消息是，Curry在進入球員通道時是自立行走，不需要靠人攙扶，顯示他左腳踝還可以負重。總教練Steve Kerr賽後指出，Curry這次扭傷不算太嚴重，很快會進行核磁共振檢查。運動醫學專業人士 Evan Jeffries在個人社群網站上表示，Curry腳踝內翻（橫向）扭傷，「樂觀來看，他有穿上腳踝護具，這應該會能減輕扭傷的嚴重程度。（腳踝扭傷）恢復時間表：I級：1-2周，II級：4-6周。」