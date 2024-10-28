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▲盧秀燕和比利時台北代表處處長馬徹一起拍購物節宣傳影片。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.10.28）

▲台中市議員施志昌說，台灣沒幾個人認識今年的購物節代言人。（圖／施志昌提供，2024.10.28）

一年一度的台中購物節又開始了！台中市議員施志昌質詢時問列席官員「有人叫得出今年3位購物節代言人的名字嗎」？農業局長張敬昌答「這3位在國際很有名、都有參加國慶大典」，副市長黃國榮則說「大家知不知道名字不重要，但會知道連新加坡、比利時、日本等駐台使節都來行銷台中活動、代表很受重視」。施志昌反譏找駐台使節代言，不是在行銷台中購物節，而是在行銷市長盧秀燕。往年的台中市購物節，曾找藝人謝金燕、林美秀，以及台中出身的運動員楊勇緯等人代言，今年第6屆已經開跑，各區街道都掛有購物節海報或旗幟。民進黨市議員施志昌今（28）日財經質詢時指出，今年購物節海報上有3個大使代言人，他隨機點名農業局長張敬昌，知道大使們的國家和名字嗎？張敬昌回答「比利時、日本、新加坡大使」，並說「我知道新加坡大使姓葉。」施志昌說，找有知名度的人代言活動，不是行銷的基本原則嗎？但台灣有多少人認識這3位？和台中又有什麼淵源？在他之前質詢的新生代議員「紅又紅」組合（市議員楊大鋐、林昊佑、黃佳恬）知名度都比3人高、代言效果應該更好。張敬昌則回答「這3位在國際很有知名度、都有參加國慶大典」。施志昌再問，把無人認識的國外大使放在海報上，就叫購物節國際化嗎？還是期待這3國人民會來參加購物節？外交官出身的副市長黃國榮此時上場救援，強調找3人代言不僅為國際化，還有其他效益存在，因此「大家知不知道他們的名字不重要」，但會知道連新加坡、比利時、日本駐台代表使節都來行銷台中的活動、代表購物節很受重視。施志昌則挖苦說，可以理解市府要為盧秀燕包裝國際化形象、彰顯市長很有人氣，但行銷基本原則還是要顧，應該回歸實質、檢視對促進在地經濟有沒有實際幫助。