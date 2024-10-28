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▲董仔透露，上完心靈課程後發現，成為網紅與自己「害怕被拋棄」的心理有關。（圖／My Video影音隨看 YouTube）

▲董仔與海力去年正式結為法定夫妻，更找來好友展瑞和茵聲當見證人。（圖／董仔IG）

網紅眾量級家寧與Andy老師分手後，25日開設新頻道「秘月期POPOO」，結果新影片剛上架，有眼尖網友立刻發現她的怪異行徑，也讓人懷疑是否與之前上的心靈課程有關。不只家寧，連「這群人」董仔也曾接觸過心靈課程，談及此事更一度哽咽落淚。董仔曾在節目《全明星辯論會》中擔任「是否該支持小孩成為流量網紅」的正方，辯論過程中她也透露，2022年底參與心靈課程後，得知每個人的所作所為都是在反映自己的潛意識，而她也揭露自己成為網紅是因為與「害怕被拋棄」的心理有關。隨後董仔更哽咽表示，因為害怕被拋棄，所以希望表現出來的模樣是大家所認可的，才會覺得自己值得被愛，並認為父母的支持對小孩來說其實很重要。一番言論打動在場評審《女人迷》創辦人張瑋軒，董仔在接受評審講評時更哭喊，「我真的忍不住，她講話太溫暖了！」不過董仔目前生活過得非常幸福美滿，不僅在2022年8月被當時男友海力單膝下跪求婚，更在2023年5月30日到戶政事務所登記結婚，兩人正式成為法定夫妻。公布喜訊後也有大批網友留言祝福，「恭喜董仔、海力，一定會幸福」、「好甜好甜，恭喜」。